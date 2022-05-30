Adana'da 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Adana'da 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi doğrultusunda farklı adreslere yaptıkları baskınlarda 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili 6 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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