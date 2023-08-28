Adana'da 55 yıllık karısını vurup başında ölmesini beklemiş adamın cenazesi ailesine teslim edildi

Adana'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi. Olayın şahidi olan oğlu, babasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti.

55 yıllık karısını vurup başında ölmesini beklemiş

Adana'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi

İbrahim Sarı :

"Babamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum"

ADANA - Adana'da annesi, babası tarafından öldürülen şahıs, "Babam sabah beni aradı ve 'Anneni vurdum' deyip telefonu kapattı. Babam annemi vurup 1 saat başında ölmesini beklemiş. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk sahibi 55 yıllık evli Abdullahve Naile Sarıçifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı, eşini tabancayla sırtından vurdu. Naile Sarı yere yığılırken, eşi evden ayrıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Naile Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naile Sarı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken Abdullah Sarı'da polise giderek teslim oldu.

Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi tamamlanan Naile Sarı'nın cenazesi defnedilmek üzere oğlu İbrahim Sarıtarafından alındı.

"Babam annemin ölmesini beklemiş"

Bu sırada gazetecilere konuşan İbrahim Sarı, babasının sabah kendisini arayıp 'Anneni vurdum' dediğini söyledi. Şiddetin uzun yıllardır sürdüğünü anlatan Sarı, daha sonra şunları kaydetti:

"Ben Feke'de barajda çalışıyorum. Sabah Kozan'dan Feke'ye giderken 06.45'de babam aradı ve 'Anneni vurdum' deyip telefonu kapattı. Bunun üzerine ben hemen eve geldim ve komşulara sorduğumda saat 05.30 gibi silah sesi geldiğini söylediler. Bu demek oluyor ki babam, 1 saat hiçbir şey yapmadan annemin ölmesini beklemiş. Hiç kimseye de haber vermeden kapıyı kilitleyip gitmiş. Ben sağlık ekiplerini eve arayıp yönlendirdim. Babamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

Naile Sarı'nın cenazesi merkez Sarıçam ilçesinde defnedilecek.