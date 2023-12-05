Adana'da 55 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 6 Kişi Tutuklandı

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçilerin bir hafta boyunca yaptığı çalışmada 55 ruhsatsız silah ele geçirirken, ruhsatsız tabanca yakalatan 6 kişi de tutuklandı.

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçilerin bir hafta boyunca yaptığı çalışmada 55 ruhsatsız silah ele geçirirken, ruhsatsız tabanca yakalatan 6 kişi de tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde vatandaşların can ve mal güvenliği için ekiplerini seferber etti. Araştırma ve devriye ekiplerinin yanı sıra gece saatlerinde çarşı ve mahalle bekçileri de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bir hafta boyunca yapılan asayiş uygulamalarında şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramada, 30 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 1346 mermi, 469,4 gram narkotik madde ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı GBT sorgularında ise çeşitli suçlardan aranan 278 kişi yakalandı.

Öte yandan, 5 çalıntı araç yakalanarak sahibine teslim edildi. Ruhsatsız tabanca yakalatan 6 kişi ise tutuklandı. - ADANA