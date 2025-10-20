Haberler

Adana'da 55 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Tır Sürücüsü Tutuklandı

Adana'da 55 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Tır Sürücüsü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da narkotik timlerinin düzenlediği operasyonda, bir tırın içindeki valizlerden yaklaşık 80 milyon liralık 55 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Tır sürücüsü, uyuşturucu ile bir ilgisi olmadığını belirtse de tutuklandı.

Adana'da polisin yaptığı çalışmada bir tırın içindeki valizlerden yaklaşık 80 milyon liralık 55 kilo skunk ele geçirildi. Tır sürücüsü, "Arkadaşım rica etti 'Adana'ya götürür müsün' diye, ben de kıramadım" dedi ama tutuklanmaktan kurtulamadı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tır sürücüsü C.Ş.'nin (42) kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda söz konusu tırı takibe alan polis, önünü keserek durdurdu. Tırda yapılan aramada narkotik dedektör köpeği valizlere tepki verdi. 3 valizi çıkaran polis, içerisinden 55 kilogram skunk ele geçirdi. Yaklaşık 80 milyon lira piyasa değeri olan uyuşturucu ile ilgili C.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli C.Ş.'nin ifadesinde "Arkadaşımın valizler, 'Adana'ya götürür müsün' diye rica etti. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Uyuşturucuların benimle alakası yok" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götrüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
Yıllar sonra gelen telefonla dünyası başına yıkıldı! 3 çocuğunun 2'sinin babası en yakını çıktı

Gelen telefonla DNA testi yaptırdı! Sonuç dünyasını başına yıktı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.