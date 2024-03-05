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Adana'da 54 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 314 Şüpheli Yakalandı

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Adana Seyhan polisi bir hafta içinde yaptığı çalışmalarda 54 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 314 şüpheliyi de yakaladı.

Adana'da Seyhan polisi bir hafta içinde yaptığı çalışmalarda 54 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 314 şüpheliyi de yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Huzurunuz Gururumuz' sloganıyla çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede, araştırma devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri suçluları yakalamak için şok baskınlar yaptı.

Polis gece-gündüz yaptığı çalışmalar neticesinde 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında, 36 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 50 şarjör ve 780 mermi ele geçirdi.

Ruhsatsız silahların yanı sıra 584 gram narkotik madde, 36 bin 550 uyuşturucu hap, 15 kök kenevir, 700 paket kaçak sigara, 400 adet kaçak elektronik sigara da ele geçirdi.

Yaralama, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 314 şüpheli yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Adana Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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