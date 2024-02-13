Adana'da 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 281 kişi yakalandı

Adana'da Seyhan polisi bir hafta içerisinde 53 ruhsatsız tabana ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 281 kişiyi de yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma, devriye ve bekçiler 2-10 Şubat tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamaya devam etti.

Yapılan uygulamalar ve devriye görevi sırasında 37 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 47 adet şarjör, 1024 adet mermi, 210,79 gram uyuşturucu madde, 536 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Trafik yönünde araçların sorgusu yapıldığı sırada 17 çalıntı aracı bulup sahibine teslim ettiler. Yapılan GBT sorgularında ise çeşitli suçlardan aranan 281 kişi yakalandı.

Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA