Adana'da 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, elinde poşet bulunan bir şahıstan şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheli Faruk İ. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adana'da polisin yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca bulunduran şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri elinde poşet olan bir şahıstan şüphelenip durdurdu. İsminin Faruk İ. (33) olduğu öğrenilen şahsın elindeki poşet alınarak arama yapıldı. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezinde alınan ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
