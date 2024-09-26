Adana'da 5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 5 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarı çalışmalar sonucu Yüreğir ilçesinde kaçak sigara satışı yapılmasının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, piyasa değerinin 8 milyon TL olduğu değerlendiren, 5 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. - ADANA