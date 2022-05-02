Adana'da 5 milyon 640 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 5 milyon 640 bin kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da 5 milyon 640 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda gümrük kacağı 5 milyon 640 bin makaron, 30 bin doldurulmuş sigara ve 265 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.

ADANA (İHA) - Adana polisi, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda gümrük kacağı 5 milyon 640 bin makaron, 30 bin doldurulmuş sigara ve 265 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine Seyhan ilçesi Alidede ve Kocavezir Mahallerinde yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron olduğu bilgisi ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında polis depolarda gümrük kacağı 5 milyon 640 bin makaron, 30 bin doldurulmuş sigara ve 265 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. Olaylarla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Tütün, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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