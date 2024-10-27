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Adana'da 5 Büyüklüğünde Deprem

Adana'da 5 Büyüklüğünde Deprem
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan merkezli 5 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığını duyurdu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan merkezli 5 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Adana il merkezi ve çevre illerde hissedildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup, an itibarı ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur. Geçmiş olsun Kozan, Allah beterinden korusun" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

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