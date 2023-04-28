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Adana'da 46 kök kenevir ele geçirildi

Adana'da 46 kök kenevir ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana'da mısır ve ayçiçeği tarlasına ekili 46 kök kenevir ele geçirildi.

Adana'da mısır ve ayçiçeği tarlasına ekili 46 kök kenevir ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesinde bir şahsın ayçiçeği ekili tarlasında ve Kozan ilçesinde bir şahsın mısır tarlasında boyları yaklaşık olarak 10-15 santimetre arasında değişen toplam 46 kök keneviri ele geçirildi.

İki zanlı gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenevir Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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