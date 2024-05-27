Adana'da 447 şüpheli yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, 20-26 Mayıs tarihleri arasında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 447 şüphelinin yakalandığını ve 118'inin tutuklandığını açıkladı.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı olan mücadelesini sürdüren Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirildiği belirtilen çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 447 kişi yakalanırken 118'i tutuklandı. Tutuklanan 118 kişiden 40 tanesinin hırsızlık suçundan, 78'inin ise çeşitli suçlardan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, 61 ruhsatsız tabanca, 15 kurusıkı tabanca, 27 ruhsatsız tüfek ve 1363 fişek ele geçirilirken, çalıntı olduğu belirlenen 8 araç, 15 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet yakalandı.

Belirlenen tarihlerde, 83 şahsa 81 bin 91 TL idari para cezası kesilirken, 5 iş yerine de yasadışı kumar oynatma suçundan yasal işlem uygulandı. - ADANA