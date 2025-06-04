Adana'da 4 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Adana'da 4 milyon TL değerinde sigara ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis piyasa değeri 4 milyon 250 bin TL olan gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde bir işyeri ile evin içerisinde gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigaralar olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adreslere operasyon yapan polis, 19 bin 900 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 14 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon 250 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.