Son dakika haber | Adana'da 4 katlı binada yangın- Elektrik kontağından çıkan yangında 3. kattaki daire kullanılamaz hale geldi

Adana'da 4 katlı binada yangın

Elektrik kontağından çıkan yangında 3. kattaki daire kullanılamaz hale geldi

ADANA Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi 62003 Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında oturan Mira İltaş, mutfakta yangın çıkınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını söndürdü. Daire kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

Yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.