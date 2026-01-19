Haberler

4 bisiklet çalan şüpheli tutuklandı: "Bisikletlere ilgim var, dayanamayıp çalıyorum"

Güncelleme:
Adana'da farklı tarihlerde 4 bisiklet çalan 17 yaşındaki A.M. isimli şahıs yakalanarak tutuklandı. Genç, 'Bisikletlere ilgim var, gördüğümde dayanamayıp çalıyorum' şeklinde ifade verdi.

Adana'da farklı tarihlerde 4 bisiklet çalan 17 yaşındaki şahıs yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin, "Bisikletleri görünce dayanamıyorum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde 4 farklı bisiklet çalınması ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bisikletlerin çalındığı noktada güvenlik kamera incelemesi yapan polis, şüphelinin yabancı uyruklu A.M. (17) olduğunu tespit etti. A.M., saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çaldıkları bisikletler bulunamadı. Emniyetteki ifadesinde kendini savunan A.M.'nin, "Bisikletlere ilgim var, gördüğümde dayanamayıp çalıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Adanayla ilgili haberler artık şaşırtmıyor ,adanada yine sıradan birgün ;D

