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Adana'da 4 Araçla 2 Ton Kaçak Tütün Yakalandı

Adana'da 4 Araçla 2 Ton Kaçak Tütün Yakalandı
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Adana'da polis, 4 hafif ticari araçla kente sokulmaya çalışılan 2 ton kaçak tütünü ele geçirdi ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'ya 4 araçla 2 ton kaçak tütün sokmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

ADANA - Adana polisinin yaptığı çalışmada kente 4 hafif ticari araçla sokulmaya çalışılan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kente yüklü miktarda kaçak tütün sokulacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, tütünlerin getirileceği 4 hafif ticari aracı tespit etti. Araçlar, Sarıçam ilçesinde otoyolda durduruldu. Polisin 4 araçta yaptığı aramada 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçak tütünle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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