Adana'da 36 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depoda ve araçta yapılan arama çalışmalarında 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda ve araçta yaptığı aramalarda 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ile 5 milyon 157 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Olaylarla ilgili E.Y., M.U.B. ve M.D. isimli kişiler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA