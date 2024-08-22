Adana'da 350 polis adayı mezun oldu

Adana'da, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 30. dönem mezunlarını verdi. 350 kişi mezun olurken yemin töreninde duygu seli yaşandı.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 30.dönem polis adaylarının yemin töreni ile mezuniyetleri gerçekleşti. Okulun spor salonunda gerçekleşen törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ile mezun olacak adayların aileleri katıldı.

Saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı ile devam eden törende dönem birinci tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri Vali Köşger tarafından takdim edildi.

350 polis adayı yeminlerini edip kep attı. Duygu selinin yaşandığı yemin töreninde mezun olan adaylar ailelerine sarılıp sevinç gözyaşı döktü. - ADANA