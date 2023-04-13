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Adana'da 33 parça tarihi eser ele geçirildi

Adana'da 33 parça tarihi eser ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir adet kolye ucu ile 5 adet kemer tokanın yer aldığı 33 parça tarihi eser ele geçirildi.

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir adet kolye ucu ile 5 adet kemer tokanın yer aldığı 33 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ceyhan ilçesinde bir şahısta tarihi eserler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kimliği belirlenen şahıs ekipler tarafından yakalandı. Adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapılan şahsın üzerinden 27 adet bronz sikke, 1 adet kolye ucu, 5 adet kemer toka ele geçirildi.

33 adet tarihi eser ele geçirilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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