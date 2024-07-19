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Adana'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı

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Adana'da uzun süredir aranan ve toplamda 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, yapılan operasyonlar sonucunda yakalandı.

Adana'da 18 yıl 7 ay ve 6 ayrı suçtan toplam 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda uzun süredir çeşitli suçlardan aranan ve bu suçlara bağlı olarak 18 yıl 7 ay ve 6 ayrı suçtan toplamda 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı. Yakalanan iki hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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