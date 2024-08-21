Adana'da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirirken yakaladığı 38 şüphelinin 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 11-17 Ağustos tarihleri arasından birden fazla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon da toplamda 19.592 gram esrar, 4 bin 194 adet uyuşturucu hap, 488 gram bonzai, 530 gram bonzai hammaddesi, 90 gram metamfetamin, 22 kök Hint keneviri ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.