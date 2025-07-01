Adana'da 30 Yıl Hapis Cezası Olan Hırsız Yakalandı

Adana'da 30 Yıl Hapis Cezası Olan Hırsız Yakalandı
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Adana'da, hırsızlık suçundan 30 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve diğer suçlardan aranan Ş.T., polis operasyonu ile yakalandı. Hükümlü, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Adana'da hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan da aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 30 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T. (31)'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sarıçam ekipleri, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde olduğu belirlediği şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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