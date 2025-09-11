Adana'da 30 Milyon Liralık Kaçak Sigara Operasyonu

Adana'da piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 7 milyon 425 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyhan ilçesinde tır ile Yüreğir ilçesinde de kamyonet ile kente kaçak doldurulmuş sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda ekiplerce durdurulan iki araçta piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 7 milyon 425 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü D.A. ve kamyon sürücüsü R.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA