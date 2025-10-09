Haberler

Adana'da 3 Yabancı Uyruklu Uyuşturucu Operasyonuyla Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 yabancı uyruklu şahıs, yapılan operasyon sonucu 4 kilo 267 gram metamfetamin ile yakalandı. Şüpheliler, emniyette 'Uyuşturucudan haberimiz yok' diyerek savunma yaptı.

Adana'da yabancı uyruklu 3 torbacı yaşadıkları evde 4 kilo 267 gram metamfetamin ile yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgusunda "Kahve içiyorduk, uyuşturucudan haberimiz yok" diye savunma yapması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu olan M.H. (49), M.A. (28) ve M.M.'in (26) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit etti. Söz konusu şüpheliler Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir müstakil evde kaldıkları belirlendi. Eve yapılan operasyonda yabancı uyruklu 3 şüphelide yakalandı. Evde yapılan arama çalışmalarında 12 paket halinde toplamda 4 kilo 267 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadesinde "Kahve içip, muhabbet ediyorduk. Uyuşturucudan haberimiz yok" şeklinde pişkin savunma yaptığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor

Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor
Serdar Öktem cinayetinde tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Serdar Öktem suikastında tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.