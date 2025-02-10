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Adana'da 3 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 3 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da bir kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan 3 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Adana'da bir kamyonette 3 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan 3 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Araca el konulurken yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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