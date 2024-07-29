Adana'da 3 Hükümlü Yakalandı
Adana'da jandarma ekipleri, 16, 9 ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderildi.
Adana'da jandarma ekipleri 16, 9 ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi Seyhan ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda 16, 9 ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderildi. - ADANA