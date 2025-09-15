Adana'da 3 Bin 650 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Haberler

Adana'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri baskınlarda 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da polis 4 eve yaptığı baskında 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesinde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 4 eve baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı. Polis sahte içkileri olay yerinde dökerek imha etti.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
