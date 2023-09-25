Adana'da 3.5 Milyon Liralık Tespih ve Lüks Saat Çalındı

Adana'da bir bakkal dükkanından çalınan çantada bulunan 3.5 milyon lira değerindeki tespih, 13 bin dolar ve 5 lüks marka kol saati anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklandı.

Adana'da abi kardeşin içinde 3.5 milyon lira değerinde tespih,13 bin dolar ve 5 lüks marka kol saati olan çantayı çalması anbean görüntülendi.

Bilal M. (19) ile kardeşi A.M.'nin (16), tespih satmak için kente gelen mezatçı Kenan Ç.'nin (48), alışveriş yapmak için bir bakkal dükkanına girdiği sırada kapı önüne bıraktığı, içinde yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerinde özel taşlardan yapılmış 400 tespih, 13 bin dolar ve 5 lüks marka kol saati bulunan valizini çaldığı belirlendi. Şüphelilerin, hırsızlığın ardından valizle ara sokakta koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Bilal M. ile A.M. tutuklandı. - ADANA