Adana'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 18.39'da 3.5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.48 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 18.39'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Kozan ilçesi olan depremin derinliği 6.48 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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