Adana'da 29 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde 2 ile 24 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü saklandıkları adreslerde yakalandı.

Emniyete götürülen hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
