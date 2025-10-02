Adana'da 29 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde 2 ile 24 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü saklandıkları adreslerde yakalandı.

Emniyete götürülen hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA