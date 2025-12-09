Uyuşturucu taciri 28 firari hükümlü yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 ile 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 28 firari belirlendi. Hükümlülerin evlerine yapılan baskında 28'i de yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından 28 firari hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA