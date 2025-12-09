Haberler

Uyuşturucu taciri 28 firari hükümlü yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Hükümlüler, evlerine yapılan baskınlarda ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 ile 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 28 firari belirlendi. Hükümlülerin evlerine yapılan baskında 28'i de yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından 28 firari hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
