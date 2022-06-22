Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 275 litre sahte içki, 685 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 13 litre aroma ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler H.Y, Ü.Y. ve A.O'yu gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - 3. Sayfa

Hisarcık Yüreğir Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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