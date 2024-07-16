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Adana'da 249 şüpheli yakalandı, 40 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Adana Seyhan polisleri bir hafta boyunca yaptığı asayiş çalışmalarında 40 ruhsatsız silah ile çeşitli suçlardan aranan 249 şüpheliyi yakaladı. Yapılan çalışmalarda ayrıca uyuşturucu ve diğer suç unsurları da ele geçirildi.

Adana'da Seyhan polisleri bir hafta boyunca yaptığı asayiş çalışmalarında 40 ruhsatsız silah ile çeşitli suçlardan aranan 249 şüpheliyi yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye, araştırma ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri vatandaşların huzuru için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde bir hafta içinde 28 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 37 şarjör ile 438 mermi ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında birçok araçta arama yapılırken çok sayıda kişiye de GBT sorgusu yapıldı. Yapılan GBT sorgularında çeşitli suçlardan aranan 249 şüpheli yakalandı. Araçlarda ve kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 65,35 gram uyuşturucu, 63 uyuşturucu hapta ele geçirildi.

Ruhsatsız silah yakalatan 4 kişi, diğer suçlardan aranan 33 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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