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Adana'da 24 Milyon Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Adana'da 24 Milyon Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi
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Adana'da düzenlenen operasyonda 24 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ve 10 ton 500 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri 17 milyon 650 bin TL olarak belirlendi.

Adana'da 24 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ve 10 ton 500 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelerin 17 milyon 650 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şub Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesine bağlı Eski Adana Caddesi Kelemeti Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine KOM polisleri söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda depoda bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Depoda ise 24 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ile 10 ton 500 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin ise piyasa değerinin 17 milyon 650 bin TL olduğu öğrenildi.

Depoda toplanan ürünleri ise doğu illere sevkiyatı yapılacağı tespit edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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