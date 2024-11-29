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Adana'da 23 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'da 23 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Adana'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, otoyolda durdurulan bir tırda 23 ton kaçak tütün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 23 ton kaçak tütün taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, otoyolda meydana geldi. İddiaya göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki şüphelinin tır ile kaçak tütün taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tırı takip edip otoyolda durdurdu. Tırda yapılan aramada 23 ton kaçak tütün ele geçirildi. Tütünün piyasa değerinin 4 milyon 600 bin lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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