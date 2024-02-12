Adana'da 22 Milyon 500 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da polis, bir depoya yaptığı baskında 22 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine söz konusu depoya baskın düzenleyen polis 22 milyon 500 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli Ümit E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA