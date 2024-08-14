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Adana'da 2024 yılında 468 milyon TL ceza uygulandı

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Adana Valiliği, 2024 yılının ilk 7 ay 11 günlük bölümünde 468 milyon 719 bin 886 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı. Kontrollerde 742 bin 527 araç ve 108 bin 97 motosiklet kontrol edildiği belirtildi.

Adana Valiliği, il merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde 2024 yılının ilk 7 ay 11 günlük bölümünde 468 milyon 719 bin 886 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Adana Valiliği, 2024 yılının ilk 7 ay 11 günlük bölümünde 742 bin 527 araç ve 108 bin 97 motosikletin kontrol edildiğini açıkladı. Gerçekleştirilen kontrollerde; 468 milyon 719 bin 886 TL cezai işlem uygulanırken, 5 bin 58 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Adana'mızın her alanında emniyeti sağlamak için canla başla görevimizin başındayız. İlimizin güvenliğinin tesisi için tüm güvenlik güçlerimiz görevini mesai mefhumu gözetmeksizin yapmaktadır. Sizin huzur ve refah içinde yaşamanız, bizim için de çok önemli ve bunu sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Güzel şehrimizin güvenliği için gerekenin daima yapılacağı konusunda müsterih olun" ifadelerine yer verildi.

Adana Valiliğinin paylaştığı verilere göre; 2023 yılının ilk 7 ay 11 günlük bölümünde 446 bin 205 araç ve 18 bin 920 motosiklet kontrol edilirken, 120 milyon 335 bin 333 araca cezai işlem uygulandı. 2 bin 560 araç ise trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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