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Adana'da 20 Yaşındaki Genç Futbolcu Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Adana'da 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Altun'un kalp rahatsızlığı olmasına rağmen futbolu çok sevdiği ve oynamaya devam ettiği öğrenildi.

Adana'da 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Altun'un kalp rahatsızlığı olmasına rağmen futbolu çok sevdiği ve oynamaya devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden düşüp bayıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Altun'un kalp krizi geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırdı. Altun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Sultan Altun'un cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı'na gözyaşlarıyla defnedildi.

Altun'un 2 yıl öncesine kadar amatör futbol oynadığı ancak kalbinde sorun olduğu için futbolu bıraktığı öğrenildi. Acılı aile, evlatlarının futbol sevgisinin onu ölüme götürdüğünü söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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