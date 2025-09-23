Haberler

Adana'da 2 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Cumali Çağlar hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Cumali hayatını kaybetti, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.K., idaresindeki 01 ADF 534 plakalı otomobille ara sokakta dönüş aldı. Bu sırada sokakta bekleyen 2 yaşındaki Cumali Çağlar, otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, sürücüyü gözaltına aldı. Cumali'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kızını dans ettirerek para kazanan baba, tutuklandı

O baba için karar! Neyse ki yaptığı rezillik yanına kar kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.