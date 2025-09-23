Adana'da 2 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Adana'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Cumali hayatını kaybetti, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.K., idaresindeki 01 ADF 534 plakalı otomobille ara sokakta dönüş aldı. Bu sırada sokakta bekleyen 2 yaşındaki Cumali Çağlar, otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, sürücüyü gözaltına aldı. Cumali'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA