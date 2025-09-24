Adana'da 2 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da aracıyla çarptığı 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücünün ifadesinde çocuğu görmediğini, böyle bir kazanın yaşanmasından dolayı çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaza, dün merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ara sokakta dönüş yapan S.K. idaresindeki 01 ADF 534 plakalı otomobil, 2 yaşındaki Cumali Çağlar'a çarptı. Aracın altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Sürücünün ifadesinde dönüş yaparekn çocuğu görmediğini, böyle bir kazanın yaşanmasından dolayı çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen S.K. adliyeye sevk edildi. - ADANA