Adana'da 2 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Adana'da yapılan bir operasyonda, kaçak olarak taşınan 2 milyon makaron ele geçirilirken, aracın sürücüsü tutuklandı.
Adana'da 2 milyon kaçak makaron ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvanı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 2 milyon makaron ele geçirildi. Gözaltına alan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa