Adana'da 2 Milyon 350 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir kamyonette 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir kamyonetin durumundan şüphelenen polis durdurdu. Araçta yapılan arama çalışmasında 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronun piyasa değeri 1 milyon 175 bin TL olduğu öğrenildi.

Kamyonetin sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA