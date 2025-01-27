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Adana'da 2 Milyon 350 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 2 Milyon 350 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da polis tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

Adana'da bir kamyonette 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir kamyonetin durumundan şüphelenen polis durdurdu. Araçta yapılan arama çalışmasında 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronun piyasa değeri 1 milyon 175 bin TL olduğu öğrenildi.

Kamyonetin sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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