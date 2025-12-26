Adana'da 2 milyon 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri 2 milyon 270 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesinde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç sürücüsü gözaltına alınırken yapılan aramada 2 milyon 270 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, jandarmaya götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA