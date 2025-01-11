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Adana'da 2 Çocuk Anneli Kadın Sevgilisi Tarafından Katledildi

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23 yaşındaki Gamze Alır, erkek arkadaşı Murat A. tarafından ağaçlık bir alanda vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

2 çocuk annesi genç kadını sevgilisi infaz etti

Adana'da 23 yaşındaki kadın, ağaçlık alanda vurularak öldürüldü

ADANA - Adana'da 2 çocuk annesi 23 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşı tarafından ağaçlık alana götürülüp silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının cenazesi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşil Bulvar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A., 2 çocuk annesi sevgilisi Gamze Alır'ı konuşma bahanesiyle Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden aldı. Daha sonra Alır'ı Yeşil Bulvar mevkisinde bir ağaçlık alana götüren Murat A., genç kadını tabancayla vurarak öldürdü.

Murat A. olay yerinden kaçarken çevredekilerin silah sesini duyması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçlıkların arasında cansız bedeni bulunan Gamze Alır'ın öldüğü tespit edilirken polis ekipleri olayla ilgili aralarında Murat A.'nın da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Cenaze toprağa verildi

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Gamze Alır'ın cansız bedeni Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da 2 Çocuk Anneli Kadın Sevgilisi Tarafından Katledildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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