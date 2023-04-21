Adana'da 2 bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması: 38 suçlu yakalandı Adana'da 2 bin polis ile huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Adana'da 2 bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması: 38 suçlu yakalandı

ADANA - Adana'da 2 bin polis ile huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alınırken 9 tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisler durdukları araçlardaki sürücüleri ve yolcuların bayramını kutladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 2 bin polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 14 bin 484 kişinin Genel Bilgi Toplama kontrolü yapılırken çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı. Uygulama noktalarında şüpheliler üzerinde ve araçlarda arama yapan ekipler 6 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ile 44 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 12 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 16 fişak, 90 uyuşturucu hap ile 239,83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uygulamanın trafik yönünde ise 5 bin 251 aracın plakası sorgulanırken çalıntı olduğu belirlenen iki motosiklet yakaladı. 14 araç sürüsüne ise 48 bin TL ceza uygulandı. Umumi yerlere yapılan denetimler de kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeriyle ilgili adli işlem başlatılırken kumar oynayan ve oynatan 4 şüpheliye ise 16 bin 220 TL para cezası uygulandı.

Kavşaklarda yapılan denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen 28 kişiye 15 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.