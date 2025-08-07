Adana'da 2 bin 920 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri bir tırın dorsesinde 2 bin 920 litre etil alkol ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tıra operasyon düzenledi. Tırın dorsesinde arama yapan ekipler, koliler içinde plastik bidonlarda 2 bin 920 litre kaçak etil alkol buldu.

2 şüphelin gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. - ADANA