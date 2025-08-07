Adana'da 2 bin 920 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da 2 bin 920 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma ekipleri, bir tırın dorsesinde 2 bin 920 litre etil alkol buldu ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da jandarma ekipleri bir tırın dorsesinde 2 bin 920 litre etil alkol ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tıra operasyon düzenledi. Tırın dorsesinde arama yapan ekipler, koliler içinde plastik bidonlarda 2 bin 920 litre kaçak etil alkol buldu.

2 şüphelin gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.