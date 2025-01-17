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Adana'da 2.8 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi

Adana'da 2.8 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi
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Adana'da bir kamyonun fren-debriyaj hava tüpünde 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Sürücü tutuklandı.

Adana'da bir kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde piyasa değeri 2 milyon 880 bin TL olan 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan sürücü tutuklandı.

Kente gümrük kaçağı telefon sokulduğu ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetleme noktasında bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin 2 milyon 880 bin TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Cemal C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken araca da el konuldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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