Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi Adana'da 188 kilo esrar ele geçirilirken, 4 zanlı tutuklandı.

ADANA (İHA) - Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi

ADANA - Adana'da 188 kilo esrar ele geçirilirken, 4 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki minibüsü takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü M.A. ile yanındaki R.A. ve İ.D.'nin indirildiği araçta yapılan aramalarda 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da 188 kilogram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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