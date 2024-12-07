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Adana'da 18 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıya Uğrayarak Hayatını Kaybetti

Adana'da 18 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıya Uğrayarak Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 18 yaşındaki Mehmet G. sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Adana'da 18 yaşındaki genç, sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi 41005 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet G., henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mehmet G., kanlar içerisinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Mehmet G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri de saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 18 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin cinayet olayıyla ilgili soruşturması sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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