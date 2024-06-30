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Adana'da 18 yaşındaki genç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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Adana'nın Seyhan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın faillerini yakalamak için çalışmalara başladı.

Adana'da 18 yaşındaki genç, evinin önünde silahlı saldırıya uğradıktan iki gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre göre, Kerim Kalır (18) evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Kalır, kanlar içerisinde yere yığıldı. Genç olayı görenlerin vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise olaydan sonra kaçan faillerin peşine düştü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Adana Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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