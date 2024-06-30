Adana'da 18 yaşındaki genç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Adana'da 18 yaşındaki genç, evinin önünde silahlı saldırıya uğradıktan iki gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre göre, Kerim Kalır (18) evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Kalır, kanlar içerisinde yere yığıldı. Genç olayı görenlerin vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise olaydan sonra kaçan faillerin peşine düştü. - ADANA